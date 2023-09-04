Необхідно розробити і виробити (для тесту) плату на основі 2х ESP32 на smd компонентах. esp32-S2 - main boar esp32 звичайний, такий як на esp32 lite з bluetooth - slave boar для main boar має ...
Перерисовать чертеж из jpg в формат Автокада (dxf) (для ЧПУ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть чертежи изделий для резки (см. первые 3 файла) - их необходимо перевести в формат Автокада (dxf) и расположить на листе (3мм и 2мм) (см файл 4) , чтоб можно было нарезать на станке ЧПУ. Расстояние между изделиями на одном листе установить -примерно в 1см.
То есть на выходе должно получиться 2 файла (один для резки заготовок на листе 3мм, второй для резки на листе 2мм)
- Похожие заказы
- Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день коллеги! Нужен специалист который умеет считать сметы и знаком с формулами. Исходя их входных параметров по дому нужно вывести формулы для составления сметы. Прикрепляю фото примерной сметы которую нужно сформировать По цене договоримсяЧертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $500
Мені потрібна курсова робота в архікад , плани двох поверхів , план перекриття , план фундаменту , розріз дому та 4 фасадаЧертежи и Схемы6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Чертежи в формате Jpeg перечертить в формат DWG. Три чертежа формата А2 выполнены в масштабе. Нужно их перечертить в DWG путем наложения. Черно-белые.Чертежи и Схемы17 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно сделать вазу в Kompas 3D очень легкая и быстрая работаЧертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $40
Нужен инженер электроник, чтобы разработать устройство на Pico с сервоприводом, создать принципиальную схему электронного устройства во Fritzing и помочь разобраться с питанием моторов.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно оформить задание для учебы в институте на дистанционном обучении, ниже прикрепила задание, если что-то будет непонятно пишите, есть еще правила оформления прикрепленные были к заданию, если нужны- скину.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Вебдизайнер просит дать ему структуру планируемого сайта. Нужно нарисовать диаграмму по уровням вложения страниц сайта и их названия. Идеально если это будет Figma. Жду ваши предложения.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт4 месяца назад