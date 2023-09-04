Перерисовать чертеж из jpg в формат Автокада (dxf) (для ЧПУ

есть чертежи изделий для резки (см. первые 3 файла) - их необходимо перевести в формат Автокада (dxf) и расположить на листе (3мм и 2мм) (см файл 4) , чтоб можно было нарезать на станке ЧПУ. Расстояние между изделиями на одном листе установить -примерно в 1см.

То есть на выходе должно получиться 2 файла (один для резки заготовок на листе 3мм, второй для резки на листе 2мм)