Перерисовать чертеж из jpg в формат Автокада (dxf) (для ЧПУ

$10
Чертежи и СхемыЗакрыт11 заявок78 просмотров
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есть чертежи изделий для резки (см. первые 3 файла) - их необходимо перевести в формат Автокада (dxf) и расположить на листе (3мм и 2мм) (см файл 4) , чтоб можно было нарезать на станке ЧПУ. Расстояние между изделиями на одном листе установить -примерно в 1см.

То есть на выходе должно получиться 2 файла (один для резки заготовок на листе 3мм, второй для резки на листе 2мм)

3 месяца назад
guest_1695882228741
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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