Фронтенд разработчик
Предлагаю чистый, читабельный код с использованием: HTML, CSS, JS, FLEXBOX, GRID, SCSS/LESS, BEM, базовыми знаниями React, Redux адаптивность, кроссбраузерность. Работаю чисто и на совесть. Всегда буду на связи и помогу.
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#537
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
2 года назад
Верстка страницОптимизация кода
Опытный и профессиональный исполнитель, который выполнил задание четко и в срок. Кроме того, давал полезные и ценные советы. Очень приятно работать, и рекомендую! :)
Ответный отзыв
Понятливый, прислушивающийся заказчик, который не торопит и четко ставит задачи. Исключительно приятно иметь дело)
$20
10 баллов
2 года назад
Верстка страниц
Спасибо, сделал
Ответный отзыв
Заказчик оказался недобросовестным, не выплачивал деньги. Пришлось обращаться к арбитражу, плюс постоянно очень торопил.
$40
10 баллов
2 года назад
FigmaАдаптивная версткаВерстка страниц
Всё отлично, правки сделал быстро) Очень приятно иметь дело!
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи. Ставит четкие и ясные задачи, вежливый. Одно удовольствие работать!