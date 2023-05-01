O_Chubarov

Олександр Чубаров O_Chubarov

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
11 дней назад
Фронтенд разработчик

Предлагаю чистый, читабельный код с использованием: HTML, CSS, JS, FLEXBOX, GRID, SCSS/LESS, BEM, базовыми знаниями React, Redux адаптивность, кроссбраузерность. Работаю чисто и на совесть. Всегда буду на связи и помогу.

#18Оптимизация кода
#56Верстка страниц
#66HTML
#79Адаптивная верстка
Figma
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#537
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

domieljaniuk
Даниель 
34 года
2 года в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
2 года назад
Почистить код лендинга
Верстка страницОптимизация кода
Опытный и профессиональный исполнитель, который выполнил задание четко и в срок. Кроме того, давал полезные и ценные советы. Очень приятно работать, и рекомендую! :)
Понятливый, прислушивающийся заказчик, который не торопит и четко ставит задачи. Исключительно приятно иметь дело)
Ответный отзыв
ewwe
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Сделать одну страницу из pdf в html
Верстка страниц
Спасибо, сделал
Заказчик оказался недобросовестным, не выплачивал деньги. Пришлось обращаться к арбитражу, плюс постоянно очень торопил.
Ответный отзыв
guest_16828553485666
2 года в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
2 года назад
Сверстать страницу
FigmaАдаптивная версткаВерстка страниц
Всё отлично, правки сделал быстро) Очень приятно иметь дело!
Заказчик всегда на связи. Ставит четкие и ясные задачи, вежливый. Одно удовольствие работать!
Ответный отзыв