Нужно сделать приложение на нейтиве - приложение для здоровья. Приблизительное тз прикрепляю. Но по нему нужно будет сделать процентов 90 задач. Дизайн вскоре будет. Для интеграции чата подопечного с тренером можно использовать - cometChat

Или какие-то похожие сервисы. Все подписки купим. По срокам до 2х месяцев. Оплата поэтапная, например делим приложение на 4 части, и после хотя бы видео доказательства наличия части, будет выплата.