Нужен разработчик на React Native

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка11 просмотров

Нужно сделать приложение на нейтиве - приложение для здоровья. Приблизительное тз прикрепляю. Но по нему нужно будет сделать процентов 90 задач. Дизайн вскоре будет. Для интеграции чата подопечного с тренером можно использовать - cometChat

Или какие-то похожие сервисы. Все подписки купим. По срокам до 2х месяцев. Оплата поэтапная, например делим приложение на 4 части, и после хотя бы видео доказательства наличия части, будет выплата.

React NativeРазработка мобильных приложений
5 месяцев назад
O_Chubarov
22 года
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
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Заявки фрилансеров

Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 месяцев назад