Простое мобильное приложение

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Закрыт6 заявок32 просмотра

Нужно сделать простое приложение для курсовой на android studio, на тему "разработка мобильно приложение с афишей мероприятий города Курган"

AndroidРазработка мобильных приложений
5 месяцев назад
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