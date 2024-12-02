Требуется разработать VPN-приложение для Android на Kotlin. Возможна как полная разработка с нуля, так и доработка существующего приложения. Необходимо реализовать автоматическую авторизацию через deep link и вебвью, а также подключение к серверу по нажатию кнопки. Убрать лишние кнопки и обеспечить отслеживание подписок пользователей.