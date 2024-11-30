Требуется разработка мобильного приложения для коротких видео с системой вознаграждений. Основные функции: просмотр видео, начисление очков, регистрация, загрузка видео, административная панель. Платформы: iOS и Android. Дизайн должен быть современным и минималистичным, аналогичным TikTok.
Можете сделать читы на MultiCraft
если такое возможно можете пж сделать рабочий софт на оригинальную игру с плеймаркета
MultiCraft bild and mine в чите минимум функций
1 /fly
2 /kill aura
3 /god mod
4/aimbot 5 /X-Ray
Заявки фрилансеров
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