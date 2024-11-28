Дизайнер для мобильного приложения

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Срочно требуется дизайнер для улучшения дизайна мобильного приложения, связанного со здоровьем и питанием.

Работа планируется на выходные дни.

Просьба писать, чтобы обсудить детали и совместно создать качественный продукт.

Дизайн мобильных приложений
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
5 месяцев назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад

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