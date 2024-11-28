Агрегатор такси

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Закрыт9 заявок31 просмотр

Приложение водитель и клиент

5 месяцев назад
guest_1732773337239
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
28 лет
7 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Борис
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 отзывов
5 месяцев назад
Данило
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Максим
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
11 отзывов
5 месяцев назад
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Мобильные приложения
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
5 месяцев назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
30 минут назад
48 отзывов
5 месяцев назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад