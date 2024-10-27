Шукаю програміста для автоматизації на пристрої iOS

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Закрытнет заявок262 просмотра

Добрий день!
Шукаю спеціаліста для автоматизації на пристрої iOS
Оплата договірна

Якщо Вас зацікавило дане завдання, будь ласка, обов'язково заповніть дану форму 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyBxCgZHnDwXVc_egyOE2FzxCEQMTSJsBOJ_9AxIczw9jThA/viewform?usp=sf_link

iOSАвтоматизация процессов
5 месяцев назад
Misha_Mii
Міша 
30 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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