Требуется разработать мобильное приложение для риелторов с функцией информирования о организациях и кнопкой экстренного вызова. Включить иконку для интерактивной карты, однако разработка самой карты не требуется на данном этапе. Бюджет составляет 10 тысяч.
React native разработка
Ищем React Native разработчика для создания кроссплатформенного мобильного приложения.
От вас:
-Опыт разработки на React Native от 2 лет.
-Уверенное знание JavaScript (ES6+), React, React Navigation.
-Опыт работы с аутентификацией и авторизацией пользователей (OAuth, JWT).
-Знание работы с базами данных через API (postgresql).
-Опыт интеграции с Push-уведомлениями.
-Опыт работы с WebSocket для реального времени.
-Умение оптимизировать производительность мобильных приложений.
-Знание принципов безопасности мобильных приложений.
Опыт работы с Git и GitHub
Просьба без опыта не писать, сейчас активно ищем разработчика под мобильное приложение, тз в лс, дальнейшее сотрудничество если покажете свою компетентность,
Заявки фрилансеров
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