Ищем React Native разработчика для создания кроссплатформенного мобильного приложения.

От вас:

-Опыт разработки на React Native от 2 лет.

-Уверенное знание JavaScript (ES6+), React, React Navigation.

-Опыт работы с аутентификацией и авторизацией пользователей (OAuth, JWT).

-Знание работы с базами данных через API (postgresql).

-Опыт интеграции с Push-уведомлениями.

-Опыт работы с WebSocket для реального времени.

-Умение оптимизировать производительность мобильных приложений.

-Знание принципов безопасности мобильных приложений.

Опыт работы с Git и GitHub

Просьба без опыта не писать, сейчас активно ищем разработчика под мобильное приложение, тз в лс, дальнейшее сотрудничество если покажете свою компетентность,