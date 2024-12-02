React native разработка

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Закрыт5 заявок26 просмотров

Ищем React Native разработчика для создания кроссплатформенного мобильного приложения. 
От вас:
-Опыт разработки на React Native от 2 лет.
-Уверенное знание JavaScript (ES6+), React, React Navigation.
-Опыт работы с аутентификацией и авторизацией пользователей (OAuth, JWT).
-Знание работы с базами данных через API (postgresql).
-Опыт интеграции с Push-уведомлениями.
-Опыт работы с WebSocket для реального времени.
-Умение оптимизировать производительность мобильных приложений.
-Знание принципов безопасности мобильных приложений.
Опыт работы с Git и GitHub
Просьба без опыта не писать, сейчас активно ищем разработчика под мобильное приложение, тз в лс, дальнейшее сотрудничество если покажете свою компетентность,

JavaScriptReactReact NativeРазработка мобильных приложений
5 месяцев назад
guest_1732972594497
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Заявки фрилансеров

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