Техническое задание на разработку мобильного приложения "Управление автомобилями и клиентами"

1. Введение

Мобильное приложение предназначено для управления арендой автомобилей и клиентской базой. Приложение будет использоваться сотрудниками компании, предоставляющей автомобили в аренду. Основные функции включают управление клиентами, автомобилями, их техническим обслуживанием и занятостью, а также авторизацию и работу с данными через Firebase.

2. Цель проекта

Целью разработки является создание мобильного приложения, которое позволяет эффективно управлять клиентской базой и автомобилями, отслеживать техническое обслуживание автомобилей, планировать их занятость, а также улучшить качество работы с арендаторами.

3. Функциональные требования

3.1 Авторизация и управление доступом

- Авторизация пользователя при входе с использованием PIN-кода.

- Функция установки нового PIN-кода при первом входе в приложение.

- Проверка PIN-кода для входа в приложение.

- Сохранение PIN-кода

3.2 Управление клиентской базой

- Отображение списка клиентов с возможностью просмотра информации о каждом клиенте.

- Добавление новых клиентов с вводом следующей информации: ФИО, номер водительского удостоверения, номер телефона, стаж вождения, рейтинг, цель аренды.

- Редактирование данных существующих клиентов.

- Удаление клиента из базы данных.

- Хранение данных о клиентах в Firestore.

3.3 Управление автомобилями

- Отображение списка автомобилей с информацией о каждом автомобиле.

- Добавление новых автомобилей в базу данных с указанием названия и статуса (в ремонте, в ожидании, в работе).

- Редактирование названия и статуса автомобилей.

- Удаление автомобилей.

- Хранение данных об автомобилях в Firestore.

3.4 Техническое обслуживание автомобилей

- Добавление и управление записями технического обслуживания (ТО) для каждого автомобиля.

- Отображение списка ТО для выбранного автомобиля, включая дату, вид работ и стоимость.

- Редактирование и удаление существующих записей ТО.

- Хранение данных о ТО для каждого автомобиля в Firestore.

3.5 Календарь занятости автомобилей

- Календарь занятости для отслеживания статуса каждого автомобиля (в работе, в ожидании, в ремонте).

- Добавление и редактирование занятости автомобилей на конкретные даты с указанием статуса, дохода, расходов, цели аренды, водителя.

- Отображение общей статистики за месяц (доход, расходы, чистая прибыль).

- Хранение данных о занятости для каждого автомобиля в Firestore.

4. Нефункциональные требования

4.1 Требования к интерфейсу

- Простой и понятный интерфейс.

- Поддержка русского языка.

- Адаптивный дизайн для корректного отображения на устройствах с разным размером экрана.

4.2 Требования к производительности

- Обеспечение быстрой загрузки данных из Firebase Firestore.

- Поддержка работы приложения в офлайн-режиме с возможностью синхронизации при подключении к интернету.

4.3 Безопасность

- Хранение пользовательских данных в защищенном виде.

- Использование авторизации через PIN-код для предотвращения несанкционированного доступа.

- Ограничение прав доступа к данным в Firebase Firestore (правила безопасности).

5. Архитектура и стек технологий

- Платформа: Flutter .

- База данных: Firebase Firestore для хранения информации о клиентах, автомобилях, ТО и занятости.

- Стейт-менеджмент: Provider для управления состоянием приложения.

- Firebase: Авторизация и хранение данных.

- Локальное хранилище: SharedPreferences для хранения PIN-кода.

6. Взаимодействие с пользователем

- Главный экран: Авторизация пользователя по PIN-коду.

- Экран автомобилей: Просмотр списка автомобилей, добавление/редактирование/удаление автомобиля.

- Экран клиентов: Просмотр списка клиентов, добавление/редактирование/удаление клиента.

- Экран ТО: Управление записями ТО для автомобилей.

- Календарь занятости: Планирование и просмотр занятости автомобилей.