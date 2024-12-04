Разработка и поддержка программных продуктов МегаФон и Yota

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка150 просмотров

Исполнителя для разработки и поддержки следующих программных продуктов под потребности заказчика:

- приложение Личный кабинет МегаФон IOS/Android

- приложение Личный кабинет Yota IOS/Android

- сайт megafon.ru

- сайт yota.ru

 

Договор на 3 года

 

Подробности в ТЗ по ссылке:

 

https://docs.google.com/document/d/14yG-E2tNPeDpkb8agxlJ7_Cu-Mq_gv2v/edit

AndroidiOSРазработка мобильных приложенийСоздание сайтов
5 месяцев назад
guest_1723888929141
9 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
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Был
час назад
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5 месяцев назад