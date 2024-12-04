Требуется React Native разработчик для создания кроссплатформенного мобильного приложения. Необходим опыт от 2 лет, знание JavaScript (ES6+), React и работы с API. Умение работать с аутентификацией, Push-уведомлениями и WebSocket для реального времени. Опыт работы с Git и GitHub желателен. Подробности ТЗ предоставим в личных сообщениях.