Нужен логотип для массажного кабинета
Нужно сделать лого, банер, меню и листовки мексиканского кафе
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Для нового мексиканского кафе ("забегаловки") необходимо сделать рекламные материалы - лого, меню, банер, листовки.
Подробности для выбранного исполнителя.
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