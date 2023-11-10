Логотип страхового брокера

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт6 заявок135 просмотров
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#1$20

Нужен логотип для агента, занимающегося подбором страховок. "Продавец спокойствия"

Суть работы - клиент заходит на сайт, оставляет запрос и ему подбирают самый выгодный вариант покупки полиса (с использованием персональных скидок). Это быстро, спокойно, легко, не нужно тратить свое время на подбор и выбивание скидок.

Логотип должен намекать на страхование, чтобы была понятна направленность. А не так, что смотришь на логотип и ассоциации с центром йоги, женским салоном и т.д.

месяц назад
Olga3310
Ольга 
40 летАзербайджан
месяц в сервисе
Была
8 дней назад
Победитель конкурса
Sofya_R
Софья 
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месяц назад
Спасибо за интересный конкурс. Приятно было сотрудничать.
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Sofya_R
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