Логотип страхового брокера

# 1 — $ 20

Нужен логотип для агента, занимающегося подбором страховок. "Продавец спокойствия"



Суть работы - клиент заходит на сайт, оставляет запрос и ему подбирают самый выгодный вариант покупки полиса (с использованием персональных скидок). Это быстро, спокойно, легко, не нужно тратить свое время на подбор и выбивание скидок.



Логотип должен намекать на страхование, чтобы была понятна направленность. А не так, что смотришь на логотип и ассоциации с центром йоги, женским салоном и т.д.