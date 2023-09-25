Дизайн интерьера (кабинет руководителя стоматологии, общая кухня)

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт10 заявок34 просмотра
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Добрый день!
Приглашаем сделать РЕДИЗАЙН интерьера для двух помещений:
1. Кабинет руководителя стоматологической клиники
2. Общая кухня/столовая сотрудников стоматологии
В помещениях уже есть ремонт и мебель, но есть пожелания, что хочется изменить. Нужны Ваши предложения.
Бюджет - 400 р. за 1 м2, помещения примерно по 15 м2, т.е. примерно 6000 х 2.
Сроки - как можно скорее, обсудим с Вами.
2 месяца назад
ArtOfMarketing
32 годаРоссия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад