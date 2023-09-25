Дизайн интерьера (кабинет руководителя стоматологии, общая кухня)

Приглашаем сделать РЕДИЗАЙН интерьера для двух помещений:

1. Кабинет руководителя стоматологической клиники

2. Общая кухня/столовая сотрудников стоматологии

В помещениях уже есть ремонт и мебель, но есть пожелания, что хочется изменить. Нужны Ваши предложения.

Бюджет - 400 р. за 1 м2, помещения примерно по 15 м2, т.е. примерно 6000 х 2.

Сроки - как можно скорее, обсудим с Вами.