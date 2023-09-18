Есть стандартный гараж с размерами 6Х4 м, выложенный одинарным кирпичом. Схематичный рисунок гаража (вид сверху) приложен к заданию. Фотографии гаража также есть. Длинная стена (6м) выложена в 1 ряд кирпича. В соседях справа и слева ...