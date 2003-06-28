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Фриланс - это особый способ работы, который требует особых качеств. Когда вы выбираете фриланс, вы становитесь самим себе начальником, самим себе менеджером и самим себе исполнителем. Иметь определенные качества может быть решающим фактором в вашем успехе как фрилансера.

Одно из главных качеств фрилансера - это самодисциплина. Вы должны быть способны организовывать свое рабочее время, устанавливать приоритеты и ставить себе любые сроки. Без самодисциплины, вы можете легко потеряться во времени и не справиться со своими обязательствами