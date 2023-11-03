"Спрага - ніщо, імідж - все“ Працюю на результат.

Всім привіт! Мене звати Ігор.

Ваш помічник.

♦️Допоможу у якісному перекладі, наборі, та редагуванні текстів. Також пишу відгуки.

♦️Мови з якими вільно працюю: українська, російська, німецька, англійська.

♦️До замовлень відношусь відповідально, так як, це моя робота, яку я люблю.

♦️З радістю, та завзяттям візьмусь, якісно, та швидко виконувати ваші замовлення.

♦️Буду радий співпрацювати!