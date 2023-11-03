"Спрага - ніщо, імідж - все“ Працюю на результат.
Всім привіт! Мене звати Ігор.
Ваш помічник.
♦️Допоможу у якісному перекладі, наборі, та редагуванні текстів. Також пишу відгуки.
♦️Мови з якими вільно працюю: українська, російська, німецька, англійська.
♦️До замовлень відношусь відповідально, так як, це моя робота, яку я люблю.
♦️З радістю, та завзяттям візьмусь, якісно, та швидко виконувати ваші замовлення.
♦️Буду радий співпрацювати!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1233
рейтинг фрилансера
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Портфолио
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- Знаків зодіака, міфологія2 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Написание обзоров
Роботою задоволена
Ответный отзыв
Надійний замовник.