Написать креативные тексты для нашей платформы

$500
КопирайтингЗакрыт19 заявок89 просмотров
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Мы являемся платформой, которая специализируется на создании и удержании аудитории для различных бизнес-проектов. Мы стремимся к тому, чтобы пользователи нашей платформы получили наилучший опыт и удовольствие от взаимодействия с нашими проектами.

Что нужно сделать:

  • Создать креативные тексты, для улучшения взаимодействия аудитории с нашими проектами.

  • Написать уникальные и оригинальные шаблоны для текстовых чатов платформы.

  • Написать рассылочные тексты (для привлечения внимания аудитории).

2 месяца назад
ChatCrafters
Владимир 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
10 дней назад
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  • Отзывы

    Требуются люди для написания комментариев,отзывов и тп. Только русскоязычные, имеющие карту для оплаты.

    Копирайтинг131 заявка
    Открыт
    15 дней назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Копирайтер

    $30

    Нужно сделать кп на основе наших учитывая наши пожелания с продающим текстом Нужно что бы у вас был опыт и примеры работ

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад