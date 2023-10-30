Написать креативные тексты для нашей платформы

Требуются люди для написания комментариев,отзывов и тп. Только русскоязычные, имеющие карту для оплаты.
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Мы являемся платформой, которая специализируется на создании и удержании аудитории для различных бизнес-проектов. Мы стремимся к тому, чтобы пользователи нашей платформы получили наилучший опыт и удовольствие от взаимодействия с нашими проектами.
Что нужно сделать:
Создать креативные тексты, для улучшения взаимодействия аудитории с нашими проектами.
Написать уникальные и оригинальные шаблоны для текстовых чатов платформы.
Написать рассылочные тексты (для привлечения внимания аудитории).
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