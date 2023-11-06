Юрист, Переводчик, Копирайтер

Приветствую тебя, заказчик!

Меня зовут Далила. Работаю на стыке копирайтинга и Юриспруденции. Умею писать крутые, интересные, читаемые продающие тексты, которые любят как люди, так и поисковые системы.

Что я умею:

Редактировать автопереводы - тексты;

как специалист в области юриспруденции делаю качественные резюме, разрабатываю должностные инструкции, трудовые договоры;

Делаю задачи в установленный дедлайн.

Владею английским, русским, казахским использую его на работе и в быту, поэтому все перечисленные услуги с удовольствием выполняю на 3-х языках.

Переводу Ваше аудио и видео материал в текст.