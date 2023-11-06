Юрист, Переводчик, Копирайтер
Приветствую тебя, заказчик!
Меня зовут Далила. Работаю на стыке копирайтинга и Юриспруденции. Умею писать крутые, интересные, читаемые продающие тексты, которые любят как люди, так и поисковые системы.
Что я умею:
Редактировать автопереводы - тексты;
как специалист в области юриспруденции делаю качественные резюме, разрабатываю должностные инструкции, трудовые договоры;
Делаю задачи в установленный дедлайн.
Владею английским, русским, казахским использую его на работе и в быту, поэтому все перечисленные услуги с удовольствием выполняю на 3-х языках.
Переводу Ваше аудио и видео материал в текст.
Транскрибация
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1261
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#3262