rahimov2509

Азиз Рахимов rahimov2509

 
23 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Копирайтер

Привет! Меня зовут Азиз, мне 22 года из Узбекистана начал работу недавно , опыт работы меньше года.

Специализация: написание статей, копирайтинг для веб-сайтов, создание контента для блогов.

Навыки:

  • Языки программирования: Основы HTML и CSS для оптимизации веб-контента.

  • Инструменты и платформы: Опыт использования WordPress

  • Отличное владение русским и английским языками.

    Всегда делаю как для себя, на совесть. Все поправки бесплатные. Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату, если не понравилось.

    Связь:

Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $10от 3 дней
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