Копирайтер
Привет! Меня зовут Азиз, мне 22 года из Узбекистана начал работу недавно , опыт работы меньше года.
Специализация: написание статей, копирайтинг для веб-сайтов, создание контента для блогов.
Навыки:
Языки программирования: Основы HTML и CSS для оптимизации веб-контента.
Инструменты и платформы: Опыт использования WordPress
Отличное владение русским и английским языками.
Всегда делаю как для себя, на совесть. Все поправки бесплатные. Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату, если не понравилось.
Связь:
Электронная почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/Rahimov552
Номер телефона: +998945522539
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Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $10от 3 дней
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