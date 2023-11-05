Замужем, детей нет
Ответственная, коммуникабельная, требовательная, умею располагать людьми, быстрообучаемая
программирование, создание электронных учебников;
- работа с графическими редакторами: создание брошюр, титульные листы для блокнотов;
- набор и распечатка документов;
- техническая поддержка.
- профессиональный перевод документов с русского языка на государственный язык, также на английский язык;
сертифицированный пользователь искусственного интеллекта ( ChatGPT, Шедеврум, Миджорней)
87071606565
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 дней
#4497