Замужем, детей нет

Ответственная, коммуникабельная, требовательная, умею располагать людьми, быстрообучаемая

программирование, создание электронных учебников;

- работа с графическими редакторами: создание брошюр, титульные листы для блокнотов;

- набор и распечатка документов;

- техническая поддержка.

- профессиональный перевод документов с русского языка на государственный язык, также на английский язык;

сертифицированный пользователь искусственного интеллекта ( ChatGPT, Шедеврум, Миджорней)

87071606565