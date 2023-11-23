печатаю быстро, и без ошибок, если вам нужен человек которому можно доверять то вы по адресу.

Меня зовут Абубакр, умею печатать быстро и без ошибок, люблю читать и печатать.

Дайте мне ваш заказ, и я выполню его в кратчайшие сроки, печатаю 1000 символов за считаные минуты, так же могу перепечатать текст из изображения, выполняю работу любой сложности, нахожусь в этой сфере уже более пяти лет.

на что способен, покажу на деле, СПАСИБО.