Написати відгук на російській мові

Требуются люди для написания комментариев,отзывов и тп. Только русскоязычные, имеющие карту для оплаты.
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Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.
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