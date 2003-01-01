Написать отзыв на яндекс картах

Ищу опытного копирайтера для сбора биографической информации об известных личностях. Предоставляю список из 20 личностей, вы ищете информацию и оформляете это в виде ленты с доказательствами или опровержениями фактов. Можно использовать любые инструменты включая ИИ. ...
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