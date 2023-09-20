Нужно написать небольшую статью о магазине

$5
КопирайтингЗакрыт21 заявка96 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мои хорошие знакомые открывают свой магазин. И мне нужно написать небольшую статью о магазине под названием "Барбарис" . Это магазин доставки еды, там делают суши, пиццу и всякие фастфуды.

3 месяца назад
Pinepill
19 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
8 часов назад
3 месяца назад
$5
1 день
UAH