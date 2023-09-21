Написати відгук на англійській мові

$1
КопирайтингЗавершен11 заявок33 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. У разі необхідності допоможу з перекладом. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Flower135
Світлана 
21 годПольша
год в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Гарно виконана робота
Дякую за довіру!
  • Похожие заказы

  • Шукаємо працівників для розвитку і просування нової соцмережі

    $450

    Вимоги до кандидатів: Швидкісний, стабільний інтернет; Щоденна активність ; Відповідальність . Від нас ви отримуєте: Стабільну віддалену роботу; Своєчасні виплати заробітної плати; Безкоштовне навчання, робочі матеріали і підтримку на весь період співпраці ...

    Копирайтинг88 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Написання статей з автомобільної тематики

    Потрібен експерт-копірайтер, який глибоко розбирається в автомобільній тематиці, бажано в тематиці автовикупу. В ідеалі з реальним практичним досвідом роботи з автомобілями, щоб ви розбирались у марках, моделях, ремонті авто та інших нюансах. Тексти ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Написать статью про подборку курсов по питону

    Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Описать подборку курсов по Питону Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написать обзор банковской карты

    Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Сделать обзор банковской карты Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написать статью

    Ознакомиться до конца сентября очень подробно со следующими статьями и написать (индивидуально) короткое резюме в виде выводов. Работа с возражениями: https://vc.ru/marketing/746512-40-samyh-chastyh-vozrazheniy-v-prodazhah-i-ih-otrabotka https://vc.ru/marketing/89430-otrabotka-vozrazheniya-dorogo-22-naglyadnyh-primera https://skillbox.ru/media/marketing/kak-rabotat-s-vozrazheniyami-klientov-20-effektivnykh-sposobov/ Аккаунт-менеджмент: https://sky.pro/media/akkaunt-menedzher/

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад