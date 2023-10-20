Шукаємо працівників для розвитку і просування нової соцмережі

Вимоги до кандидатів:

Швидкісний, стабільний інтернет;

Щоденна активність ;

Відповідальність .



Від нас ви отримуєте:

Стабільну віддалену роботу;

Своєчасні виплати заробітної плати;

Безкоштовне навчання, робочі матеріали і підтримку на весь період співпраці



Надаємо перевагу кандидатам, які в пошуках довготривалої співпраці.

Дохід, що Ви можете отримувати з нами, в середньому стартує від 400 EUR на місяць.