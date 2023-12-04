Написать статью про подборку курсов по питону

КопирайтингЗавершен10 заявок65 просмотров
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Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Описать подборку курсов по Питону

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.

По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов.

Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.

3 месяца назад
wordisandre
Андре 
31 годКазахстан
6 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Manarkoni
23 годаРоссия
3 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
3 месяца назад
$3
10 дней
Хороший автор. Статью сдал вовремя.
Точное ТЗ и задачи, но без излишних рамок, все оплатил
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