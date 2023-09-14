Создание истории персонажа

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Необходимо написать историю персонажа исходя из шаблона и некоторых основных моментов биографии.

  1. Данный персонаж должен быть уроженцем Чечни и родиться в 70х годах (город неважен).

  2. Герой должен участвовать в 1 и 2 чеченских войнах за сторону сепаратистов.

  3. История должна быть насыщена переломными моментами, которые должны логично привести героя на путь бандитизма.

  4. Персонаж должен провести минимум 9 лет в заключении.

  5. Для выполнения работы необходимо поверхностно знать сюжет серии игр Сталкер.

  6. Персонаж должен попасть на территорию ЧЗО и выживать продолжительное время (отталкиваясь на сеттинг серии игр сталкер.

  7. Текст следует разделить на главы

  8. Объем работы минимум 1200 слов

    Остальные детали распишу уже лично фрилансеру

3 месяца назад
guest_1695055705905
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад