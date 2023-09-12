Нужно написать текст для страницы с калькулятором объема/плотности

Мы возим товары из Китая и нужно как то показать клиентам, что мы для них разработали калькулятор плотности на сайте. Вернее написать текст об этом :) Текст для людей, но с уклоном в сео. Нужно подчеркнуть тот момент, что мы возим товары за КГ по стоимости, но если плотность ниже 100, то тогда по объему. А это дороже. И чтобы люди знали сколько их товар по объему и плотности, создан наш калькулятор. Достаточно знать размеры коробок, габариты и все остальное можно посчитать у нас. Потом менеджеры сделают расчет и клиенту останется только оплатить товар и ждать получения в Москве. А если что, из Москвы отправим в любой другой город. Ну как то так :)