Нужно написать текст для казино сайта

Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.
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я ищу копирайтера только с опытом в казино тематике
язык: ru (но будет большим преимуществом en)
напишите стоимость вашей работы за 1000 слов (не символов)
пришлите пример на GoogleDocs с вашим лучшим текстом про казино
Общий объем задач у меня ± 100.000 слов (не символов) в месяц, поэтому меня интересует несколько исполнителей
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