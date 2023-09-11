Создать похожую работу

Добрый день! Требуются копирайтеры для написания статей и сценариев в области психологии и психосоматики для ресурса b-17 и Ютуб на долговременное сотрудничество. Требования к тексту и кандидатам: 1.Умение писать интересные продающие тексты. 2.Наличие ...