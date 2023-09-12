Чат-менеджер

$205
КопирайтингЗакрыт17 заявок92 просмотра
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Чат-менеджер

Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД)

Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, если будете справляться - будет и второе.

Требования к кандидату: Подходит:

  • студентам, школьникам

  • мамам в декрете

  • для удаленной подработки

Условия работы:

  • Занятость: 2-3 часа

  • график свободный

  • Частичная занятость

  • Зарплата до 19000р

Частичная занятость Зарплата до 19000р

Место работы • Удаленная работа

Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1JeLt4cypJZOPVtI4AF6sQCuMe-CIIeI1LmrnP-pDWks/edit?usp=sharing

Контакты:

Telegram: ilya target02

3 месяца назад
Ilya14
Илья 
21 годРоссия
4 месяца в сервисе
Был
16 дней назад
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