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Илья Иванов
Manarkoni
Manarkoni
24 года
2 года на
фриланс
-бирже
Был
год назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андре
wordisandre
32 года
2 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
$3
10 баллов
год назад
Написать статью про подборку курсов по питону
Написание статей
Хороший автор. Статью сдал вовремя.
Точное ТЗ и задачи, но без излишних рамок, все оплатил
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Отзывы заказчиков
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