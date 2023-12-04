Manarkoni

Илья Иванов Manarkoni

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

wordisandre
Андре 
32 года
2 года в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
год назад
Написать статью про подборку курсов по питону
Написание статей
Хороший автор. Статью сдал вовремя.
Точное ТЗ и задачи, но без излишних рамок, все оплатил
Ответный отзыв