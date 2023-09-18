Гоустрайтинг на основе идеи

Необходимо написать историю персонажа исходя из шаблона и некоторых основных моментов биографии. Данный персонаж должен быть уроженцем Чечни и родиться в 70х годах (город неважен). Герой должен участвовать в 1 и 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть описание идеи и сцен, нужно на основе этого составить текст в размере 30000 слов.
Цена от кандидатов
- Похожие заказы
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Написание 10 статей/текстов, связанных с финансовой-сферой (займы, банки, МФО) Автор должен уметь работать с сервисами: Адвего, Главред, Истио, Текст.ру, Тургенев Понимать, что такое title, h1, h2. h3 вставлять ключи в текст, чтобы ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на українській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $2
Мы возим товары из Китая и нужно как то показать клиентам, что мы для них разработали калькулятор плотности на сайте. Вернее написать текст об этом :) Текст для людей, но с уклоном в сео. Нужно ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1
Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Нужно опубликовать отзыв на авито Для этого у вас должен быть аккаунт на авито Оплата 120р, Пишите рассмотрим всехКопирайтинг26 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Набор текстаКопирайтинг44 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $1500
Мы, компания "Limerence" Ищем человека для работы в нашем кадровом агентстве. Работа удалённо. Требование наличие ноутбука/компьютера, знание ПК на уровне пользователя обязательно. Выплаты до 1000$ в месяц БЕЗ опыта и особых ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $450
Составить тексты для сайта: шаблоны рассылок рекламные сообщения шаблоны для личной переписки.Копирайтинг25 заявокЗакрыт3 месяца назад
я ищу копирайтера только с опытом в казино тематике язык: ru (но будет большим преимуществом en) напишите стоимость вашей работы за 1000 слов (не символов) пришлите пример на GoogleDocs с вашим лучшим ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт2 месяца назад