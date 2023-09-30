Качественные переводы и привлекательный контент

Специализация: Фрилансер по переводу (русский, украинский, немецкий, английский), копирайтингу и рерайтингу

Подход к работе: Добросовестный, креативный, профессиональный

Опыт и навыки:

· Профессиональный перевод текстов с русского, украинского, немецкого и английского языков

· Знание основных терминов и специфики различных областей

· Опыт в копирайтинге, создании оригинальных текстов для веб-сайтов, рекламных материалов и блогов

· Умение проводить рерайтинг с сохранением смысла и структуры оригинального текста

· Соблюдаю сроки выполнения заданий и работаю в сжатые сроки

· Готов адаптировать контент под требования клиента и аудитории

Контактная информация:

· Электронная почта: [email protected]

Готов вносить свой вклад в ваши проекты, обеспечивая качественные переводы и контент, который привлечет внимание вашей аудитории.