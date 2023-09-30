InfoJ

Владимир InfoJ

 
63 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественные переводы и привлекательный контент

Специализация:  Фрилансер по переводу (русский, украинский, немецкий, английский), копирайтингу и рерайтингу

Подход к работе: Добросовестный, креативный, профессиональный

Опыт и навыки:

·       Профессиональный перевод текстов с русского, украинского, немецкого и английского языков

·       Знание основных терминов и специфики различных областей

·       Опыт в копирайтинге, создании оригинальных текстов для веб-сайтов, рекламных материалов и блогов

·       Умение проводить рерайтинг с сохранением смысла и структуры оригинального текста

·       Соблюдаю сроки выполнения заданий и работаю в сжатые сроки

·       Готов адаптировать контент под требования клиента и аудитории

Контактная информация:

·       Электронная почта: [email protected]

Готов вносить свой вклад в ваши проекты, обеспечивая качественные переводы и контент, который привлечет внимание вашей аудитории.