Специализация: Фрилансер по переводу (русский, украинский, немецкий, английский), копирайтингу и рерайтингу
Подход к работе: Добросовестный, креативный, профессиональный
Опыт и навыки:
· Профессиональный перевод текстов с русского, украинского, немецкого и английского языков
· Знание основных терминов и специфики различных областей
· Опыт в копирайтинге, создании оригинальных текстов для веб-сайтов, рекламных материалов и блогов
· Умение проводить рерайтинг с сохранением смысла и структуры оригинального текста
· Соблюдаю сроки выполнения заданий и работаю в сжатые сроки
· Готов адаптировать контент под требования клиента и аудитории
Контактная информация:
· Электронная почта: [email protected]
Готов вносить свой вклад в ваши проекты, обеспечивая качественные переводы и контент, который привлечет внимание вашей аудитории.