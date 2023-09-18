Написать статью

КопирайтингЗакрыт10 заявок85 просмотров
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Ознакомиться до конца сентября очень подробно со следующими статьями и написать (индивидуально) короткое резюме в виде выводов.



Работа с возражениями:

https://vc.ru/marketing/746512-40-samyh-chastyh-vozrazheniy-v-prodazhah-i-ih-otrabotka

https://vc.ru/marketing/89430-otrabotka-vozrazheniya-dorogo-22-naglyadnyh-primera

https://skillbox.ru/media/marketing/kak-rabotat-s-vozrazheniyami-klientov-20-effektivnykh-sposobov/

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3 месяца назад
Anna_17-03
Анна 
29 летКазахстан
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад