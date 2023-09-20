Написати відгук на англійській мові

Ознакомиться до конца сентября очень подробно со следующими статьями и написать (индивидуально) короткое резюме в виде выводов. Работа с возражениями: https://vc.ru/marketing/746512-40-samyh-chastyh-vozrazheniy-v-prodazhah-i-ih-otrabotka https://vc.ru/marketing/89430-otrabotka-vozrazheniya-dorogo-22-naglyadnyh-primera https://skillbox.ru/media/marketing/kak-rabotat-s-vozrazheniyami-klientov-20-effektivnykh-sposobov/ Аккаунт-менеджмент: https://sky.pro/media/akkaunt-menedzher/
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Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. У разі необхідності допоможу з перекладом. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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