Написання статей з автомобільної тематики

КопирайтингЗакрыт8 заявок44 просмотра
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Потрібен експерт-копірайтер, який глибоко розбирається в автомобільній тематиці, бажано в тематиці автовикупу.

В ідеалі з реальним практичним досвідом роботи з автомобілями, щоб ви розбирались у марках, моделях, ремонті авто та інших нюансах.

Тексти потрібно буде писати обсягом від 1000 символів без пробілів, українською мовою та з перекладом на рос.

Потрібні будуть тексти для сайту https://carfy.com.ua/

Хто не розбирається в автомобілях, прохання не витрачати Ваш і наш час.
З повагою, компанія Carfy.

3 месяца назад
guest_1695198292901
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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