Написання статей з автомобільної тематики

Потрібен експерт-копірайтер, який глибоко розбирається в автомобільній тематиці, бажано в тематиці автовикупу.

В ідеалі з реальним практичним досвідом роботи з автомобілями, щоб ви розбирались у марках, моделях, ремонті авто та інших нюансах.

Тексти потрібно буде писати обсягом від 1000 символів без пробілів, українською мовою та з перекладом на рос.

Потрібні будуть тексти для сайту https://carfy.com.ua/

Хто не розбирається в автомобілях, прохання не витрачати Ваш і наш час.

З повагою, компанія Carfy.