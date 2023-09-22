Напмсати відгук на російській мові

$1
КопирайтингЗавершен11 заявок49 просмотров
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Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Makar555
Роман 
21 годУкраина
3 месяца в сервисе
Был
7 дней назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Робота виконана добре
Все було швидко і надійно.
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