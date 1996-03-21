Составить биографию 20 известных личностей

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Ищу опытного копирайтера для сбора биографической информации об известных личностях. Предоставляю список из 20 личностей, вы ищете информацию и оформляете это в виде ленты с доказательствами или опровержениями фактов. Можно использовать любые инструменты включая ИИ. Для каждой личности - отдельный документ.

Пример:

Джонни Дэп
Профессия: Актер, сценарист
Страна: США
Достижения: Обладатель премии "Золотой глобус", двух премий Американской гильдии киноактеров
Значение как личности: Вклад в развитие кинематографа, роли во многих известных фильмах.

- Факт 1, дата события: 21.03.1996 10:23 AM:
Роль капитана Джека Воробья стала неотъемлемой частью карьеры Джонни Дэппа и подарила ему множество наград и номинаций. Этот персонаж стал одним из самых узнаваемых и популярных в истории кино и продолжает приносить удовольствие зрителям по всему миру.
Фото 1, фото 2

Доказательства:
Джонни Дэп публично об этом высказывался. Ссылка на интервью: https://
Пресс релиз студии The Walt Disney Company: htpps://
Видео закулисами на съёмочной площадке: https://, фото 1, фото 2

Опровержения
Джонни дэп принимал участие в этой франшизе только в качестве сценариста, но сам никогда не играл данную роль что подтверждается документами: фото 1, фото 2

- Факт 2, дата события: 11.07.1996 11:29 AM:
И т.д.

3 месяца назад
d3f4ult
Попов 
37 летКазахстан
6 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад