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Ищу опытного копирайтера для сбора биографической информации об известных личностях. Предоставляю список из 20 личностей, вы ищете информацию и оформляете это в виде ленты с доказательствами или опровержениями фактов. Можно использовать любые инструменты включая ИИ. Для каждой личности - отдельный документ.
Пример:
Джонни Дэп
Профессия: Актер, сценарист
Страна: США
Достижения: Обладатель премии "Золотой глобус", двух премий Американской гильдии киноактеров
Значение как личности: Вклад в развитие кинематографа, роли во многих известных фильмах.
- Факт 1, дата события: 21.03.1996 10:23 AM:
Роль капитана Джека Воробья стала неотъемлемой частью карьеры Джонни Дэппа и подарила ему множество наград и номинаций. Этот персонаж стал одним из самых узнаваемых и популярных в истории кино и продолжает приносить удовольствие зрителям по всему миру.
Фото 1, фото 2
Доказательства:
Джонни Дэп публично об этом высказывался. Ссылка на интервью: https://
Пресс релиз студии The Walt Disney Company: htpps://
Видео закулисами на съёмочной площадке: https://, фото 1, фото 2
Опровержения
Джонни дэп принимал участие в этой франшизе только в качестве сценариста, но сам никогда не играл данную роль что подтверждается документами: фото 1, фото 2
- Факт 2, дата события: 11.07.1996 11:29 AM:
И т.д.
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