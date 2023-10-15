Написать 1 отзыв на авито.

КопирайтингЗакрыт29 заявок77 просмотров
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Нужно выбрать одно из объявлении профиля, лайкнуть, подписаться на него и написать отзыв.
Желательно написать от 3х предложении, но простым языком (понравилось, впечатлило отношение, классные номера и тп). 150р за отзыв.
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2 месяца назад
diyakataeva
Динара 
28 летРоссия
год в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранные исполнители
ilya_or
19 летРоссия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
$2
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pluger-001
Михаил 
27 летРоссия
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Был
11 дней назад
2 месяца назад
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RUB
Junior_27rus
Евгений 
29 летРоссия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$2
1 день
RUB
kolin150
Николай 
27 летКазахстан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
$150
1 день
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