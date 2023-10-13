Сторителинг для визажиста

Необходимо написать рыбу-сторител для визажиста на темы:

Чем отличается макияж для фотосессии от макияжа обычного, и почему не надо бояться сильного макияжа на фотосет

Лайфхаки, как придать лицу свежесть

Пример:

1

Если вы правильно подготовите кожу к макияжу, то он и держаться будет лучше и дольше

2

Тот, кто делал мейк у профессионального визажиста, знает, что перед макияжем кожу сначала очищают, потом наносят крема. И это даже, если вы уже сделали свой обычный уход

3

Перед макияжем кожу необходимо … (тут пишешь что - увлажнить, напитать…)

4

Поэтому мы наносим перед тоном … (какие средства перечисляешь)

5

Я пользуюсь такими:

6

Дома я тоже рекомендую правильно готовить кожу к мейку, как минимум …

Это рыба для эксперта, все нюансы (а именно марки косметики, очередность нанесения и тд) добавляет сам эксперт.