Сторителинг для визажиста

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Необходимо написать рыбу-сторител для визажиста на темы:
Чем отличается макияж для фотосессии от макияжа обычного, и почему не надо бояться сильного макияжа на фотосет
Лайфхаки, как придать лицу свежесть
Пример:
1
Если вы правильно подготовите кожу к макияжу, то он и держаться будет лучше и дольше
2
Тот, кто делал мейк у профессионального визажиста, знает, что перед макияжем кожу сначала очищают, потом наносят крема. И это даже, если вы уже сделали свой обычный уход
3
Перед макияжем кожу необходимо … (тут пишешь что - увлажнить, напитать…)
4
Поэтому мы наносим перед тоном … (какие средства перечисляешь)
5
Я пользуюсь такими:
6
Дома я тоже рекомендую правильно готовить кожу к мейку, как минимум …
Это рыба для эксперта, все нюансы (а именно марки косметики, очередность нанесения и тд) добавляет сам эксперт.
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