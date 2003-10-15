Я опытный веб-разработчик с более чем 5-летним опытом работы. Я специализируюсь на HTML, CSS и JavaScript, и я могу создавать красивые, функциональные и адаптивные веб-сайты и приложения.

Мои навыки и опыт:

Знание HTML5, CSS3 и JavaScript

Опыт работы с фреймворками и библиотеками, такими как Bootstrap, React, Angular и Vue.js

Опыт работы с серверной разработкой, включая PHP, MySQL и Node.js

Опыт работы с различными CMS, такими как WordPress, Drupal и Joomla

Опыт работы с различными дизайн-системами, такими как Material Design и Bootstrap

Я могу помочь вам с: