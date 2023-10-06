Таргетированная реклама в ВК

Добрый день,Ищу специалиста по продвижению в соц.сетях на турецкого потребителя косметической,парфюмерной продукции европейского производителя .Требуется работа в SMM ,регистрация аккаунтов,написание статей,выпуск рилсов на турецком языке,ориентированного на турецкого потребителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Интересует продвижение строительных услуг через таргетированную рекламу в ВК.
Основные услуги:
1. Строительство домов
2. Ремонт под ключ
От вас кейс(ы) в данном направлении рекламы - обязательны.
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