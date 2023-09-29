Здравствуйте. Интересует полное ведения ютуб канала под ключ .Канал свежий . Тематика канала новости Украины . Меня интересует вот такие пункты введения Ютуб канала ; Создание контент-плана: ...
Привлечь клиентов в закрытый криптовалютный клуб
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть децентрализованный сетевой маркетинг. Цель - привлечь русскоязычное сообщество в приватный клуб. Два варианта входа в клуб. Либо единоразовый членский взнос (больше подходит для крупного инвестора), либо единоразовый членский взнос + ежемесячный платеж (для более активных пользователей с получением максимальной выгоды).
Что можете предложить? С чего начать?
Необходимо расширить закрытый клуб. Для вступления в клуб, которое платное используется только криптовалютный кошелек, например такой как метамаск.
Клуб это закрытая маркетинговая сетевая платформа. Которая предоставляет ранний доступ к инвестиционным возможностям.
Основная цель клуба это обучение финансовой грамотности и работа с децентрализованными финансами. Объяснить чем централизованные органы власти отличаются от децентрализованного сообщества, где за свои финансы отвечаем мы сами а не централизованный банк который завтра может обанкротиться или централизованная валюта которая завтра может превратиться в фантик.
Кто знаком с сетевым маркетингом и знает как правильно начать, прошу откликнуться и помочь в решении поставленной задачи.
Жду ваших предложений и сроков, спасибо.
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