Привлечь клиентов в закрытый криптовалютный клуб

Добрый день. Есть децентрализованный сетевой маркетинг. Цель - привлечь русскоязычное сообщество в приватный клуб. Два варианта входа в клуб. Либо единоразовый членский взнос (больше подходит для крупного инвестора), либо единоразовый членский взнос + ежемесячный платеж (для более активных пользователей с получением максимальной выгоды).

Что можете предложить? С чего начать?

Необходимо расширить закрытый клуб. Для вступления в клуб, которое платное используется только криптовалютный кошелек, например такой как метамаск.

Клуб это закрытая маркетинговая сетевая платформа. Которая предоставляет ранний доступ к инвестиционным возможностям.

Основная цель клуба это обучение финансовой грамотности и работа с децентрализованными финансами. Объяснить чем централизованные органы власти отличаются от децентрализованного сообщества, где за свои финансы отвечаем мы сами а не централизованный банк который завтра может обанкротиться или централизованная валюта которая завтра может превратиться в фантик.

Кто знаком с сетевым маркетингом и знает как правильно начать, прошу откликнуться и помочь в решении поставленной задачи.

Жду ваших предложений и сроков, спасибо.