Привлечь клиентов в закрытый криптовалютный клуб

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки21 просмотр
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Добрый день. Есть децентрализованный сетевой маркетинг. Цель - привлечь русскоязычное сообщество в приватный клуб. Два варианта входа в клуб. Либо единоразовый членский взнос (больше подходит для крупного инвестора), либо единоразовый членский взнос + ежемесячный платеж (для более активных пользователей с получением максимальной выгоды).
Что можете предложить? С чего начать?
Необходимо расширить закрытый клуб. Для вступления в клуб, которое платное используется только криптовалютный кошелек, например такой как метамаск.
Клуб это закрытая маркетинговая сетевая платформа. Которая предоставляет ранний доступ к инвестиционным возможностям.
Основная цель клуба это обучение финансовой грамотности и работа с децентрализованными финансами. Объяснить чем централизованные органы власти отличаются от децентрализованного сообщества, где за свои финансы отвечаем мы сами а не централизованный банк который завтра может обанкротиться или централизованная валюта которая завтра может превратиться в фантик.
Кто знаком с сетевым маркетингом и знает как правильно начать, прошу откликнуться и помочь в решении поставленной задачи.
Жду ваших предложений и сроков, спасибо.

3 месяца назад
sbp
37 летЧехия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад