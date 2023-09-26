Организация рассылки по email

$500
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки45 просмотров
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Задача организовать рассылку по email адресам. Рассылка должна идти каждый день, до 10000 писем в день. Должен быть личный кабинет где есть статистика по доставленным письмам. Жду предложений

3 месяца назад
guest_1695799805212
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад