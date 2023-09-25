Линкедин настройка

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок19 просмотров
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Здравствуйте. Нам нужен специалист, который настроит линкедин профиль нашего стартап проекта. Профиль пока полностью пустой. Так же будет необходима ваша помощь в добавлении каждый день новых постов (будем давать информацию). Направляйте пожалуйста профили компаний, стартапов, которые вы ведете.

3 месяца назад
guest_1695649468525
ОАЭ
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад