Линкедин настройка

Здравствуйте. Нам нужен специалист, который настроит линкедин профиль нашего стартап проекта. Профиль пока полностью пустой. Так же будет необходима ваша помощь в добавлении каждый день новых постов (будем давать информацию). Направляйте пожалуйста профили компаний, стартапов, которые вы ведете.