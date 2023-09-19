Настройть платную рекламу в фэйсбуке и эдвордс

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок25 просмотров
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Требуется опытный таргетолог для настройки рекламных компаний в США.

Доказанный опыт обязателен

3 месяца назад
btct223
49 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад