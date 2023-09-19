Регистрация на сайте и активность в протяжение 20 минут или 2 дней оплата при наличии скриншота в личку насчет сотрудничества пишите я выдам вам инстуркцию и пришлите скрин регистрации по инструкции в этой групе
Настройть платную рекламу в фэйсбуке и эдвордс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный таргетолог для настройки рекламных компаний в США.
Доказанный опыт обязателен
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