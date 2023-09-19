Требуется продвижение студии в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки43 просмотра
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Добрый день! Есть аккаунт студии по разработке веб сайтов и приложений.
Сам аккаунт - https://www.instagram.com/yeel.studio/
Требуется повысить охват, увеличить количество клиентов. Возможно долгосрочное сотрудничество, связь либо тут/тг

3 месяца назад
Aleksov
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад